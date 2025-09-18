ECONOMIE
Explosie van ruimterots boven Frankrijk was in Nederland te horen

Samenleving
door anp
donderdag, 18 september 2025 om 11:08
bijgewerkt om donderdag, 18 september 2025 om 11:10
anp180925072 1
Toen begin 2023 een asteroïde uiteenviel in de lucht boven Frankrijk, was dat in Nederland te horen. Niet door mensen, maar door gevoelige detectoren. Die hebben het onhoorbare geluid opgepikt. Volgens het KNMI is het de eerste keer dat de ondergang van een asteroïde zo uitgebreid is gevolgd, van de ontdekking in de ruimte tot het bergen van brokstukken achteraf.
De asteroïde 2023 CX1 was ongeveer een meter groot. Hij was op 12 februari 2023 ontdekt toen hij op de aarde afvloog, na een reis van miljarden kilometers door het zonnestelsel. Een dag later kwam hij met een snelheid van ruim 52.000 kilometer per uur de dampkring in. Op 28 kilometer hoogte boven Normandië ontplofte de rots.
De explosie zorgde voor infrageluid. Deze geluidsgolven zijn lager dan 20 hertz. Het menselijk oor is niet in staat om dat geluid te horen, maar mensen kunnen het soms wel voelen als een trilling. De golven werden ook gezien door meetstations van het KNMI, waaronder dat in De Bilt.
