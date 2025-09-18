Censuur in de VS: Zender haalt 'uit angst voor Trump' talkshowhost Jimmy Kimmel van de buis, zie beelden

Erg grappig was hij niet, maar dat is niet de reden dat de Amerikaanse tv-zender ABC de talkshow Jimmy Kimmel Live 'voor onbepaalde tijd' uit de lucht heeft gehaald. De officiële lezing is dat het door “bepaalde uitspraken” komt van Kimmel over de moord op de conservatieve activist Charlie Kirk. Maar angst voor president Donald Trump en zijn bondgenoten lijkt de belangrijkste drijfveer.

Tijdens zijn uitzending zei Kimmel maandag: “De MAGA-bende probeert wanhopig deze jongen die Charlie Kirk heeft vermoord neer te zetten als iets anders dan een van hen en doet er alles aan om hier politieke munt uit te slaan.”

Angst en censuur

Het moederbedrijf Nexstar reageerde snel. “Nexstar maakt bezwaar tegen de recente opmerkingen van de heer Kimmel over de moord op Charlie Kirk en zal de show vervangen door andere programma’s in de markten die bij ABC zijn aangesloten.” Maar Amerikaanse media vermoeden dat er meer speelt.

Nexstar zit midden in een miljardenfusie met Tegna en wacht nog op goedkeuring van toezichthouder FCC. Die wordt geleid door Brendan Carr, een trouwe bondgenoot van Trump. Carr noemde de opmerkingen van Kimmel al “een probleem” en dreigde: “We kunnen dit op de makkelijke of moeilijke manier.”

Kritische geluiden verstommen

De situatie doet denken aan wat eerder gebeurde met The Late Show van Stephen Colbert. Ook die kritische talkshow verdween van de buis toen moederbedrijf Paramount een fusie wilde doordrukken. Kort daarna gaf de waakhond groen licht.

Trump reageerde destijds triomfantelijk en voorspelde dat Kimmel de volgende zou zijn: “Ik hoor dat Jimmy Kimmel de volgende is. Die heeft nog minder talent dan Colbert!” En inderdaad, die voorspelling lijkt nu uitgekomen.

Volgens Rolling Stone was het vooral angst die de doorslag gaf. Een anonieme bron bij ABC zei cynisch: “Ze hebben de hele dag in hun broek geplast.”

Bekijk hieronder het fragment op X: