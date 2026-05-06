Explosief uit WOII gevonden in Weesp, treinverkeer stilgelegd

door anp
woensdag, 06 mei 2026 om 16:30
WEESP (ANP) - Bij graafwerkzaamheden op de Lange Muiderweg in Weesp is een explosief gevonden. Het gebied eromheen is afgezet, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. NS meldt dat het gaat om een bom uit de Tweede Wereldoorlog die onschadelijk moet worden gemaakt.
Er zijn veel eenheden van hulpdiensten onderweg en ook een expert op het gebied van explosieven.
Het treinverkeer van en naar station Weesp is uit voorzorg stilgelegd. Volgens een woordvoerster van NS ligt de bom dicht bij het station. De situatie heeft veel impact op het treinverkeer, legt ze uit, omdat Weesp op een kruispunt in het spoornetwerk ligt. Langs Weesp rijden treinen van en naar Amersfoort, Amsterdam en Flevoland. In de reisplanner is te zien dat veel van die treinen op dit moment niet kunnen rijden.
