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Explosieven gevonden in onderzoek naar aanslag op Poolse premier

Samenleving
door anp
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WARSCHAU (ANP/AFP) - De Poolse autoriteiten hebben zelfgemaakte explosieven gevonden in de woning van een 66-jarige man. Hij wordt verdacht van het beramen van een aanslag op de Poolse premier Donald Tusk en defensieminister Władysław Kosiniak-Kamysz.
In de woning zijn "een stuk of twaalf voorwerpen" gevonden, aldus een woordvoerder van het openbaar ministerie. Hij voegde eraan toe dat is vastgesteld dat het om geïmproviseerd explosief materiaal gaat.
Een rechtbank bepaalt woensdag of de aangehouden man langer in hechtenis blijft zitten of niet. Hij is aangeklaagd voor negen strafbare feiten, waaronder het beramen van een gewelddadige machtsgreep en het aanzetten tot misdrijven uit nationalistische, etnische, racistische of politieke motieven.
De verdachte werd zondag opgepakt in de regio Neder-Silezië, in het zuidwesten van Polen. De Poolse veiligheidsdiensten waren eerder op die dag bijeengeroepen voor crisisoverleg na informatie over een mogelijke aanslag op de premier en minister.
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