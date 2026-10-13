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Longoperatie paus Leo succesvol verlopen

Samenleving
door anp
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ROME (ANP/AFP) - De longoperatie van paus Leo XIV is succesvol verlopen, laat het Vaticaan weten. Hij werd dinsdagmiddag geopereerd aan een knobbeltje in zijn long.
"De ingreep is succesvol afgerond, binnen de verwachte tijd en volgens plan, en de Heilige Vader is teruggekeerd naar zijn kamer", aldus het Vaticaan. De operatie vond plaats in het Gemelli-ziekenhuis in Rome. Het Vaticaan liet eerder weten dat de paus waarschijnlijk een week nodig heeft om te herstellen.
Het longknobbeltje werd volgens de paus in een vroeg stadium ontdekt tijdens een medische routinecontrole.
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