Extra drukke avondspits verwacht door regen

HOUTEN (ANP) - De avondspits is donderdag naar verwachting extra druk door stevige buien, verwacht Weeronline. De weerdienst voorspelt "onweer, hagel en veel regen in korte tijd".

Vooral in het midden van het land is er kans op stevige buien tijdens de spits. Die pakken soms pittig uit en gaan gepaard met windstoten tot mogelijk 60 kilometer per uur. De wind is verder matig tot krachtig en komt uit het zuidwesten.

De meeste buien lijken over het midden en oosten van het land te trekken tijdens de spits, maar ook in de Randstad komen buien voor, aldus Weeronline.