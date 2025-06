NFI heeft nieuwe methode voor opsporen geheime boodschappen

DEN HAAG (ANP) - Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft samen met de Universiteit van Amsterdam een nieuwe methode ontwikkeld om verborgen berichten te ontdekken in data. Criminelen gebruiken deze verstopte boodschappen, die steganografie ofwel 'stego' worden genoemd, om in het geheim te communiceren.

Steganografie is niet nieuw, aldus het NFI. Zo zou terreurgroep Al-Qaida de methode hebben gebruikt om de aanslag van 11 september 2001 te plannen. Ook bij een Nederlandse zaak uit 2003 werd de techniek gebruikt. In de zaak die draaide om het afpersen van zuivelbedrijf Campina ontving de verdachte bankgegevens verstopt in een afbeelding.

Onderzoeker Meike Kombrink ontdekte dat er online tientallen programma's zijn om berichten te verstoppen in data. Ook ontdekte ze dat bijna al die programma's op twee manieren werken. Bij de ene werkwijze worden steeds op exact dezelfde plekken bits aangezet, uitgezet of beide. Zo ontstaat een herkenbaar patroon in de data met een verstopte boodschap. Bij de tweede werkwijze gebeurt dat ook maar dan steeds op een andere plek in de afbeelding.

Verborgen boodschappen

De nieuwe software kan niet alleen de verborgen boodschappen herkennen, maar ook hoe deze eruit gehaald kunnen worden. Om de boodschappen op te sporen ontwikkelde Kombrink een systeem dat beide patronen herkent. Ze gebruikte daarvoor afbeeldingen met en zonder verborgen boodschappen. "Uiteindelijk hebben we van bijna driekwart van de tools een handtekening die zij achterlaten kunnen vinden", aldus Kombrink.

Het programma wordt ingebouwd in het analyseplatform Hansken, dat grote hoeveelheden data doorzoekbaar maakt. Bijvoorbeeld berichten van gecodeerde chatdiensten in grote strafzaken. Ook wordt het programma beschikbaar gesteld voor andere opsporingsdiensten.