Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Extra geld Noord-Holland voor bevrijdingsfestival in Haarlem

Samenleving
door anp
anp041126094 1
Volg ons op Google Nieuws
HAARLEM (ANP) - De provincie Noord-Holland wil in 2027 een extra sponsorbedrag van 79.500 euro toekennen aan het bevrijdingsfestival in Haarlem, dat elk jaar op 5 mei plaatsvindt in stadspark De Haarlemmerhout. Het bestuur van Bevrijdingspop had om een extra bijdrage gevraagd, omdat het anders niet lukt om het festival volgend jaar te organiseren. De stichting heeft ook de gemeente Haarlem om extra geld gevraagd.
De provincie zegt het belangrijk te vinden dat het popfestival blijft bestaan en ook gratis toegankelijk blijft. De provincie levert al een sponsorbedrag van 100.000 euro. Naast het extra geld is de provincie bereid bij te springen met 100.000 euro om een eventueel exploitatietekort na de editie in 2027 te dekken.
In november neemt het bestuur van Bevrijdingspop een besluit of het festival in Haarlem kan doorgaan.
De bevrijdingsfestivals zijn in alle provincies en hebben het de laatste jaren financieel moeilijk. In 2025 besloot het kabinet structureel bij te dragen aan de financiering van de festivals.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2476216077

Gen Z-ouders laten gentle parenting los: deze opvoedtrend wint terrein

democratische-ezel-trump-cartoon-AI

Democraten winnen Huis én Senaat, maar hun grootste gevaar zijn ze zelf

veh huiseigenaren onnodig verplicht tot aanschaf warmtepomp1696411986

Belt Groen Adviespunt of Saldeerplan over je thuisbatterij of warmtepomp? Over deze namen klagen veel mensen bij de Consumentenbond

anp041126057 1

Steenrijke Musk erkent dat Republikeinen ondanks zijn inspanningen verloren

Honderden voetgangers steken in Tokio kriskras door elkaar een kruispunt over.

Japanners groepsmensen, Amerikanen individualistisch? Nieuwe studie geeft ander perspectief

Een vrouw drinkt in de keuken een gembershot, met verse gember en citroenen op het aanrecht.

Vijf dingen die je weerstand niet verbeteren (ook al denken veel mensen dat)

Loading