Zaak explosie Tarwekamp begonnen, beladen dag voor nabestaanden

DEN HAAG (ANP) - In de rechtbank Den Haag is woensdagochtend het strafproces begonnen over de enorme explosie aan de Tarwekamp in de Haagse wijk Mariahoeve, waarbij op 7 december 2024 zes mensen om het leven kwamen. De voorzitter van de rechtbank sprak aan het begin van de eerste zittingsdag de nabestaanden en slachtoffers in de zaal toe en noemde het een beladen dag voor alle betrokkenen.

Door de enorme explosie stortten meerdere woningen in. Andere panden raakten zwaar beschadigd. Naast de zes dodelijke slachtoffers raakten ook vijf personen gewond.

"Bijna twee jaar geleden heeft een enorme ramp plaatsgevonden. Voor velen is het een drama dat diepe sporen heeft achtergelaten. Er zitten mensen in de zaal die dingen hebben meegemaakt die niemand zou willen meemaken", zei de voorzitter. Hij waarschuwde nabestaanden in de zaal dat het bespreken van de zaak de komende dagen voor hen moeilijk en emotioneel kan zijn.

Opdrachtgever

De aanslag zou zijn gepleegd met 200 liter benzine, verspreid over bruidsjurken in de winkel van de ex-partner van een van de verdachten, Moshtag B. (35) uit Rotterdam. Justitie ziet B. als de opdrachtgever. Hij zou wraak hebben willen nemen op zijn ex-vriendin door haar bruidswinkel in brand te steken. Hij wordt daarnaast ook verdacht van stalking, bedreiging en mishandeling van zijn ex en computervredebreuk.

"De beschuldigingen vind ik verschrikkelijk", reageerde B. "Ik ben hier om mijn verhaal te doen en delen te erkennen." B. ontkent de beschuldigingen in de stalkingszaak. Uit verklaringen van het slachtoffer blijkt dat zij bang was om de relatie met hem te beëindigen "omdat hij dan gekke dingen zou gaan doen", zou ze tegen een vriendin hebben gezegd.

Medeverdachten

Medeverdachten Mourad B. (31) en Ilias B. (25) zouden de aanslag hebben uitgevoerd. Tegen hen geldt de zwaarste aanklacht: moord, net als tegen Moshtag B. Tegen Adil A. (34) geldt een minder zware verdenking. Hij zou vooral betrokken geweest zijn bij de voorbereiding.

Mourad B. noemde de aanklachten "onterecht". Ilias B. gaf geen inhoudelijke reactie. A. zei dat hij er bijna twee jaar op heeft gewacht om zijn verhaal te doen.

De rechtbank trekt negen dagen uit voor het proces. De belangstelling van pers en publiek voor de zaak is groot. De zitting begon mede daardoor een half uur later vanwege de lange wachtrijen bij de hoofdingang van de rechtbank. Er zijn in het gebouw extra videozalen. Deze week bespreekt de rechtbank het dossier met de verdachten. De rechtbank verwacht half januari uitspraak te doen.