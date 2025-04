Extra geld voor renovatie en vernieuwing Kamp Westerbork

DEN HAAG (ANP) - Kamp Westerbork krijgt 15 miljoen euro van het kabinet om de plannen voor renovatie en vernieuwing te kunnen uitvoeren. Daarmee kan het terrein worden opgeknapt en een nieuw museum worden gebouwd. Dat staat in de voorjaarsnota die vrijdag is gepubliceerd.

Kamp Westerbork werd in 1983 geopend en is het oudste herinneringscentrum van Nederland. In de oorlog werden vanuit dit kamp meer dan 100.000 Nederlandse Joden, Sinti en Roma overgebracht naar de vernietigingskampen van de nazi's, zoals Auschwitz. De vernieuwing is nodig omdat de faciliteiten nu niet toereikend zijn voor de vele scholieren en bezoekers.

VVD-staatssecretaris Vincent Karremans (Jeugd, Preventie, Sport): "Voormalig Kamp Westerbork is een van de meest tastbare plekken in Nederland waar de verschrikkingen van de Holocaust zich hebben afgespeeld. Daarom voelen we ons als kabinet verantwoordelijk om het herinneringscentrum ook voor komende generaties toegankelijk te houden."