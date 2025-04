ProRail heeft moeite voldoende treinverkeersleiders te vinden

UTRECHT (ANP) - ProRail heeft moeite om voldoende verkeersleiders te vinden. De gevolgen van een krappere arbeidsmarkt worden steeds duidelijker, schrijft de spoorbeheerder in zijn vrijdag gepubliceerde jaarverslag. Er is een tekort aan opleiders en opleidingsplekken zijn lastiger te vullen.

Volgens ProRail werd in april vorig jaar een eerder tekort aan treinverkeersleiders weggewerkt. Maar de rest van het jaar liep het tekort sommige perioden op tot 3 procent. Er zijn ook speciale opleidingsplekken. Deze kandidaten zijn nu in opleiding. Het slagingspercentage van de groep die in 2023 startte, lag echter op slechts 55 procent. Een jaar eerder was dit nog 66 procent.

"Dat bevestigt dat de gemiddelde kwaliteit van de kandidaten afneemt door toegenomen concurrentie op de arbeidsmarkt", aldus ProRail, dat verwacht dat het personeelsbestand verder krimpt en er nieuwe tekorten ontstaan.