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Extra treinen en NS'ers ingezet voor Formule 1-weekend Zandvoort

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 juli 2026 om 10:46
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UTRECHT (ANP) - De NS heeft in het hele land de dienstregeling aangepast om onder andere het vervoer van reizigers naar het raceweekend in Zandvoort in goede banen te leiden. Behalve de Dutch Grand Prix op het circuit (van 21 tot en met 23 augustus) zijn er nog andere evenementen, zoals Lowlands in Biddinghuizen en bovendien werkt ProRail op veel trajecten aan het spoor. En dan is een deel van de NS-medewerkers ook nog met vakantie. NS verwacht dat weekend dagelijks 50.000 reizigers naar Zandvoort heen en weer te brengen.
Het spoorbedrijf zet per dag ruim driehonderd extra collega's aan het werk. Treinen richting Amsterdam worden verlengd en sprinters tussen Amsterdam en Zandvoort rijden op maximale lengte. Op deze treinen staan twee machinisten en een conducteur die moeten zorgen voor snelle vertrektijden. Op station Zandvoort komen extra perrons en op station Haarlem een extra trap. Verder worden er extra in- en uitcheckpalen neergezet. Tussen Halfweg en Zandvoort gaan overwegen dicht. Verkeer wordt daar omgeleid.
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