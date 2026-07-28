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Nationaal Hitteplan vanaf woensdag actief in vier provincies

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 juli 2026 om 10:43
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BILTHOVEN (ANP) - In de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt vanaf woensdag het Nationaal Hitteplan. Het is de derde keer dit jaar dat het Nationaal Hitteplan geactiveerd wordt, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.
Het RIVM informeert tijdens het hitteplan via 'hittemails' onder meer organisaties, zorgmedewerkers en mantelzorgers over de warmte. Die kunnen daar dan rekening mee houden en kwetsbare groepen zoals ouderen en kleine kinderen goed bijstaan. Ook geeft het RIVM dan tips om ongemakken en gezondheidsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen.
Volgens het KNMI kan de temperatuur woensdag in het zuidoosten plaatselijk oplopen tot 35 graden.
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