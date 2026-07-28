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Djokovic vormt op US Open koppel met Sabalenka in gemengd dubbel

Sport
door anp
dinsdag, 28 juli 2026 om 11:07
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NEW YORK (ANP/AFP/BELGA) - Tennisser Novak Djokovic vormt in augustus tijdens de US Open een koppel met Aryna Sabalenka in het gemengd dubbelspel. Dat bevestigt de organisatie van het grandslamtoernooi in New York op de toernooiwebsite.
Net als vorig jaar wordt het gemengd dubbelspel op de US Open een week voor de start van het enkelspel georganiseerd, om zo meer grote namen te kunnen aantrekken. Vorig jaar vormde Djokovic een team met landgenote Olga Danilovic en Carlos Alcaraz deed mee met Emma Raducanu.
Duo's kunnen zich nog melden tot 17 augustus. Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld bij de mannen, staat voorlopig niet op de deelnemerslijst, net als de nog geblesseerde Alcaraz.
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