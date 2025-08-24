Extra uitzending Café Kockelmann om politieke ontwikkelingen

HILVERSUM (ANP) - Sven Kockelmann presenteert zondagavond een extra uitzending van zijn politieke praatprogramma Café Kockelmann. De extra aflevering staat in het teken van de laatste politieke ontwikkelingen in Den Haag, nu alle bewindslieden van NSC vrijdag ontslag namen. De uitzending is om 21.25 uur te zien op NPO 1.

Kockelmann praat in de uitzending met politici van verschillende partijen over hoe het zover heeft kunnen komen en bespreekt ook hoe nu verder, meldt de NPO. Het is nog niet duidelijk wie er aan tafel zitten.

Café Kockelmann keert voor de extra uitzending eerder terug van zomerstop. Het nieuwe seizoen van de politieke talkshow van WNL is vanaf vrijdag 5 september wekelijks te zien op NPO 2.