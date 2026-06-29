Extreem weer: wat vergoedt je verzekering bij hagel en bliksem?

Auto: WA, WA+ of allrisk?

Bij autoverzekeringen is het verschil cruciaal. Met een standaard WA‑verzekering ben je alleen verzekerd voor schade die jij met je auto bij anderen veroorzaakt. Rijd je iemand aan of veroorzaak je een kettingbotsing, dan vergoedt de verzekeraar de schade van de tegenpartij. Maar als een hagelbui je eigen auto vol deuken slaat, of als een boom door blikseminslag op jouw auto valt, krijg je met alleen WA niets vergoed.

Wil je wél dekking voor natuurgeweld – zoals hagel, storm en bliksem – dan heb je minimaal WA beperkt casco (WA+) of een allriskverzekering nodig. Bij WA+ is schade door onder andere storm, hagel, blikseminslag en diefstal aan je eigen auto in principe gedekt. Allrisk gaat nog een stap verder en dekt ook veel vormen van schade door eigen schuld. Het misverstand dat “ik heb toch een WA, dus het zal wel goed zitten” leidt in de praktijk regelmatig tot teleurstelling bij grote buien.

Woning: opstal en inboedel

Voor je woning werkt het anders: daar speelt de opstal- en inboedelverzekering de hoofdrol. De opstalverzekering dekt schade aan het huis zelf – dak, gevels, schuur, vaste onderdelen – door onder meer storm, hagel en blikseminslag. Denk aan dakpannen die door hagel worden verbrijzeld of een dak dat door storm gedeeltelijk losslaat, met gevolgschade aan de constructie.

De inboedelverzekering gaat over de spullen in huis: meubels, kleding, apparatuur. Als bliksem inslaat en een spanningspiek je tv, computer en router sloopt, valt dat in principe onder de inboedelverzekering. Ook waterschade binnen, veroorzaakt doordat het dak tijdens een hagel- of onweersbui gaat lekken, kan onder de inboedel vallen. Beide polissen hebben eigen voorwaarden en eigen risico, maar ze zijn in de praktijk veel relevanter bij extreem weer dan een WA‑verzekering.

Wat doet WA dan wél?

Een particuliere aansprakelijkheidsverzekering (WA) en een WA‑autoverzekering zijn bedoeld voor schade die jij bij anderen veroorzaakt. Gooi je per ongeluk een bal door de ruit van de buurman, of laat je op de camping een pan omvallen waardoor de tent van je buurman beschadigt, dan kan de WA‑verzekering uitkomst bieden. Daar gaat het om aansprakelijkheid, niet om natuurgeweld.

Schade door hagel en bliksem is in de meeste gevallen geen kwestie van aansprakelijkheid, maar van risico op je eigen bezittingen. Daarom valt die schade bij auto en woning onder specifieke polissen: WA+ of allrisk voor de auto, opstal en inboedel voor het huis.

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