NS past dienstregeling in noorden aan om verwachte sneeuw en ijs

Samenleving
door anp
dinsdag, 27 januari 2026 om 17:40
anp270126149 1
UTRECHT (ANP) - De NS neemt voorzorgsmaatregelen in het noorden van het land omdat daar sneeuw en ijzel worden verwacht. Mensen die van en naar Groningen, Friesland en Drenthe reizen, moeten woensdagochtend daarom een keer extra overstappen in Zwolle.
De NS zegt de dienstregeling in de noordelijke provincies los te willen koppelen van die in de rest van het land "om eventuele hinder zo beperkt mogelijk te houden". De maatregel geldt tot in ieder geval 12.00 uur.
Arriva verzorgt de regionale treinen in het noorden. Die rijden woensdag vooralsnog volgens de normale dienstregeling, zegt een woordvoerder.
