HAARLEMMERMEER (ANP) - De F-pier van Schiphol is zaterdagavond ontruimd omdat in de buurt een gaslek is ontstaan. Dat komt door een ongeval waarbij een voertuig is betrokken en mogelijk een leiding is geraakt, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten. Er is volgens hem geen hinder voor het vliegverkeer.