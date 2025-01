Handballers moeten op WK verder zonder geblesseerde Smit

VARAZDIN (ANP) - De Nederlandse handballers kunnen op het wereldkampioenschap niet langer beschikken over Alec Smit. De rechterhoekspeler liep tijdens de training een hamstringblessure op. Bondscoach Staffan Olsson riep Rob Schmeits op als vervanger.

"We zijn blij dat Rob zijn agenda heeft kunnen vrijmaken om zich bij het team te voegen", aldus Wai Wong, de assistent-trainer van Olsson.

Oranje won in Kroatië de eerste twee wedstrijden tegen Guinee (40-23) en Noord-Macedonië (37-32) en is daarmee al verzekerd van een plek in de hoofdronde. Zondag is Hongarije de derde opponent.