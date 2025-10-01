Faber: alles in mijn boek is besproken buiten de ministerraad om

DEN HAAG (ANP) - Alles in het boek van voormalig asielminister Marjolein Faber is buiten de ministerraad om besproken, zei de PVV'er in het televisieprogramma Pauw en De Wit. Het is verboden om informatie uit de ministerraad naar buiten te brengen. Premier Dick Schoof meldde woensdag al dat hij geen aangifte gaat doen tegen Faber.

De memoires van Faber zorgden voor commotie, onder meer doordat Kamerleden dachten dat zij informatie uit de ministerraad had gelekt. "Maar alles wat erin staat is buiten de ministerraad om besproken", zei ze woensdagavond. Het ging bijvoorbeeld om gesprekken die tijdens schorsingen van de ministerraad werden gevoerd.

In gesprek met Jeroen Pauw sprak Faber op dezelfde manier als tijdens haar ministerschap. Ze herhaalde vaak antwoorden zonder echt op vragen in te gaan. Zo bleef ze zeggen dat ze voor het strafbaar stellen van illegaliteit is, maar wilde ze niets zeggen over het strafbaar stellen van het helpen van illegale mensen.