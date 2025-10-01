ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Faber: alles in mijn boek is besproken buiten de ministerraad om

Samenleving
door anp
woensdag, 01 oktober 2025 om 22:58
anp011025236 1
DEN HAAG (ANP) - Alles in het boek van voormalig asielminister Marjolein Faber is buiten de ministerraad om besproken, zei de PVV'er in het televisieprogramma Pauw en De Wit. Het is verboden om informatie uit de ministerraad naar buiten te brengen. Premier Dick Schoof meldde woensdag al dat hij geen aangifte gaat doen tegen Faber.
De memoires van Faber zorgden voor commotie, onder meer doordat Kamerleden dachten dat zij informatie uit de ministerraad had gelekt. "Maar alles wat erin staat is buiten de ministerraad om besproken", zei ze woensdagavond. Het ging bijvoorbeeld om gesprekken die tijdens schorsingen van de ministerraad werden gevoerd.
In gesprek met Jeroen Pauw sprak Faber op dezelfde manier als tijdens haar ministerschap. Ze herhaalde vaak antwoorden zonder echt op vragen in te gaan. Zo bleef ze zeggen dat ze voor het strafbaar stellen van illegaliteit is, maar wilde ze niets zeggen over het strafbaar stellen van het helpen van illegale mensen.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_1118853560

Miljoenen ouderen krijgen fors hoger pensioen in 2026

im-17260981 (1)

Dit vliegtuig zonder ramen (maar met uitzicht) wordt de nieuwe hype van de rijken

politie2018imageset_genericlandscape

Wie kent deze enge man?

ANP-489952124

Er komt vanaf vandaag nieuwe benzine uit de pomp, dit merk je er zelf van

ANP-529644118

Ook PVV wil 'buffelboete' oplossen: 'daar is iets misgegaan'

shutterstock_2410815143 (1)

Heb je een magnesiumsupplement nodig?

Loading