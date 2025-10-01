Turkije veroordeelt onderschepping Gazavloot

ANKARA (ANP/AFP) - Turkije heeft de Israëlische onderschepping van een vloot met activisten scherp veroordeeld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken sprak over een terreurdaad.

"De aanval van Israëlische strijdkrachten in internationale wateren op de Global Sumud Flotilla, die onderweg was om humanitaire hulp te brengen aan de bevolking van Gaza, is een daad van terrorisme die de ernstigste schending van het internationale recht vormt en de levens van onschuldige burgers in gevaar brengt", staat in een verklaring.

De activisten maakten woensdag zelf bekend dat Israël was begonnen met het enteren van schepen. Israël bevestigde later dat meerdere vaartuigen waren tegengehouden en stelde dat dat veilig was gebeurd. Opvarenden worden overgebracht naar een Israëlische haven.