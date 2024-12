Faber bereidt vertrek derdelanders voor, mogen voorlopig blijven

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet gaat voorbereidingen treffen om niet-Oekraïners die uit dat land naar Nederland zijn uitgeweken, weg te sturen. De zogeheten derdelanders mogen wel afwachten of en hoe de Nederlandse rechter de toestemming volgt die de Europese rechter daarvoor gaf.

Het kabinet vindt al langer dat internationale studenten en andere niet-Oekraïense vluchtelingen uit Oekraïne terug naar huis moeten. Het wil een eind maken aan de opvang die Nederland hun, net als gevluchte Oekraïners, biedt. Het kabinet kreeg donderdag gelijk van het Europees Hof van Justitie.

Nu "zullen de inspanningen gericht zijn op de vormgeving van het proces om te komen tot beëindiging van de opvang en verblijf in Nederland op basis van de einduitspraken van de nationale rechter", laat asielminister Marjolein Faber weten. De rechter moet zich, met het oordeel van het Europees Hof in de hand, nog uitspreken over zaken die derdelanders hebben aangespannen. Zo lang mogen derdelanders sowieso blijven, en er is ook nog "voorbereidingstijd" nodig.

Oekraïners en dus ook derdelanders hoeven geen asiel aan te vragen, maar krijgen onderdak in Nederland en mogen bijvoorbeeld ook werken.