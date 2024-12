Waterkwaliteit beter, maar Nederland niet op koers voor EU-doelen

DEN HAAG (ANP) - De waterkwaliteit is verbeterd, maar Nederland ligt niet op koers om de Europese doelen voor 2027 te halen. "Dit betekent dat er de komende jaren nog een stevige inzet nodig is", schrijft minister Barry Madlener (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer.

Het gaat om de zogeheten Kaderrichtlijn Water, een Europese regeling die kwaliteitseisen stelt aan water onder en boven de grond. Er mogen bijvoorbeeld niet te veel medicijnresten, algen en stikstof in het water zitten, en er moet juist wel genoeg vis in leven. Pas als water op alle punten voldoet, geldt het als 'goed'.

In totaal gaat het om meer dan 100.000 normen in meer dan 750 'waterlichamen' - zoals rivieren, beken, zwemplassen of grondwatergebieden - waar Nederland in 2027 aan moet voldoen. Op 80 procent van deze punten scoren de wateren voldoende, maar op 20 procent niet, en dat zorgt ervoor dat geen enkel oppervlaktewater het totaaldoel haalt. Onder de grond voldoen vier van de 23 wateren aan de regels.