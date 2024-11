Faber krijgt meteen uitzoekopdracht van geërgerde Kamer

DEN HAAG (ANP) - Asielminister Marjolein Faber heeft bij de verdediging van haar begroting in de Tweede Kamer meteen de ergernis van de oppositie gewekt. Die kreeg geen antwoord op herhaaldelijke vragen en concludeerde dat de minister kennelijk geen antwoord had en zich daarin eerst verder moest verdiepen. Met de belofte dat Faber na de lunch op de vragen zou terugkomen werd de boel voorlopig gesust.

Faber botst al van meet af aan geregeld met Kamerleden over haar beantwoording van hun vragen. Dat speelde bij het belangrijke begrotingsdebat donderdag onmiddellijk weer op. SP'er Michiel van Nispen vroeg haar hoe ze kan beweren juist voor de allerzwaksten op te komen en tegelijkertijd minder erkende vluchtelingen wil opnemen voor wie de Verenigde Naties onderdak zoeken. Faber antwoordde slechts dat ze haar aandacht richt op het verminderen van het aantal onwelkome asielzoekers, die volgens haar echte vluchtelingen verdringen. VN-vluchtelingen komen echter niet in azc's terecht, maar krijgen bij aankomst meteen een woning.

"Dit is superpijnlijk", constateert CDA-leider Henri Bontenbal. "Dit maakt duidelijk dat de minister niet weet hoe dit werkt. We gaan met een minister praten die de verschillen niet kent." De oppositie vroeg daarom om een lees- en overlegpauze voor Faber, maar daar zagen zij en de regeringspartijen niets in. De minister komt later in het debat op de kwestie terug, spraken ze af.