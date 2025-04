Faber moet gemeenten beter steunen bij azc-protesten, vindt VVD

DEN HAAG (ANP) - Asielminister Marjolein Faber (PVV) moet duidelijk laten zien dat ze gemeentebestuurders steunt bij protesten over asielzoekerscentra (azc's), vindt Queeny Rajkowski van coalitiepartij VVD. Het hoort volgens het liberale Kamerlid bij de taak van de minister om haar gezicht te laten zien bij vergaderingen in bijvoorbeeld de gemeenteraad of de wijk. De afgelopen maanden liepen bijeenkomsten over azc's uit de hand in meerdere gemeenten.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft gezegd dat de gemeenten zich in de steek gelaten voelen door Faber.

D66, ChristenUnie en GroenLinks-PvdA zijn het roerend eens met het punt van de VVD dat de minister te onzichtbaar is in gemeenten. De oppositiepartijen zien ook een verband met het 'jojo-beleid' van de minister. Zo schreef ze deze maand in een brief dat de spreidingswet in 2026 wordt ingetrokken, maar zinspeelde ze even later op dit jaar. Dat is moeilijk uit te leggen door lokale bestuurders, vindt de ChristenUnie.