Faber vindt ook alternatief voor Efteling-uitje niet kunnen

Asielminister Marjolein Faber vindt het niet kunnen dat een alternatief uitje wordt georganiseerd voor jongeren van een Fries asielzoekerscentrum (azc) nadat een uitstapje naar de Efteling na haar kritiek is afgelast. "Daar zijn de laatste woorden nog niet over gesproken", zegt de PVV-bewindsvrouw voor aanvang van de ministerraad. Faber zegt hierover in gesprek te gaan met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

De organisatie was van plan om het uitstapje uit het activiteitenbudget te organiseren tijdens een dorpsfeest in de buurt van het azc in Sint Annaparochie, om onrust te voorkomen. Vorig jaar ontstond tijdens dat dorpsfeest namelijk een ruzie tussen jongeren van het azc en uit de buurt, met een steekpartij en drie gewonden tot gevolg.

Dat de betrokken asielzoekers inmiddels zijn overgeplaatst, verandert haar standpunt niet. "Het zegt natuurlijk al iets dat men deze jongeren een dergelijk risico vindt, dat men hen preventief naar de Efteling wil sturen."