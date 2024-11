Faber wuift zorgen oppositie weg voor 'financieel ravijn' asiel

DEN HAAG (ANP) - Oppositiepartijen vrezen een financieel 'ravijn' als blijkt dat bezuinigingen op asielopvang op termijn juist tot hogere kosten leiden, maar asielminister Marjolein Faber wuift die zorgen weg. Ze blijft tijdens het debat over haar begroting volhouden dat strenge asielmaatregelen van dit kabinet zorgen dat minder opvangplekken nodig zijn. Partijen als GroenLinks-PvdA en D66 vrezen dat dure noodopvangplekken moeten worden ingericht als dat niet het geval blijkt en betichten de bewindsvrouw van wensdenken.

"Met alle respect, de cijfers gaan niet veranderen", sprak Kati Piri (GroenLinks-PvdA). Het Kamerlid verwees daarbij naar een recente prognose van de migratiecijfers van Fabers ministerie. Daarin valt te lezen dat haar ambtenaren er rekening mee houden dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 136.000 mensen op moet vangen in 2027, hoewel het volgens hen mogelijk is dat dit cijfer hoger of lager uitpakt. Piri vindt het onbegrijpelijk dat de asielminister in dat jaar circa 3,5 miljard euro wil bezuinigen op het COA.

Ook Henri Bontenbal (CDA) vindt dat Faber "geen geloofwaardig verhaal" houdt. Een streng migratiebeleid doorvoeren gaat volgens hem niet lukken als flink wordt bezuinigd op de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Dat leidt weer tot meer werk voor het COA, redeneert de CDA-leider, die dat door de bezuiniging niet kan behapstukken.

Faber verdedigt dat de meerderheid van de kiezers achter haar beleid staat. Ze belooft haar begroting later eventueel bij te stellen als de instroomcijfers hoger uitpakken dan gedacht. Oppositiepartijen voorzien financiële problemen die betaald moeten worden door bijvoorbeeld te bezuinigen op de politie en zorg.