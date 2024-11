Schoof: Europa en VS moeten elkaar het leven niet moeilijk maken

BOEDAPEST (ANP) - Het is voor Nederland en Europa belangrijk om op het gebied van economie en veiligheid "echt met de Amerikanen intensief samen te werken. Dat is eigenlijk mijn belangrijkste boodschap", zei premier Dick Schoof voor de start van de vergadering van de Europese Politieke Gemeenschap. "Het allerbelangrijkste is dat Amerika en Europa blijven samenwerken en niet als tegenovergestelde krachten elkaar het leven moeilijk maken."

"Dat is niet in het belang van Europa, maar ook niet in het belang van Amerika", zei Schoof. De Europese Politieke Gemeenschap (EPG) is een forum voor politieke en strategische discussies over de toekomst van Europa, opgericht in 2022 na de Russische invasie van Oekraïne.

Hij gaat ervan uit dat die samenwerking "uiteindelijk" gaat lukken. "Dat we een weg vinden om die samenwerking ook de komende periode gestalte te geven. En de Nederlandse ervaring, ook onder de vorige periode dat Trump president was, was in dat opzicht positief."

