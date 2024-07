Precies 57 jaar geleden ontmoette Paul McCartney (15) en John Lennon (16) elkaar voor het eerst

De eerste ontmoeting tussen John Lennon en Paul McCartney vond plaats op 6 juli 1957 tijdens een tuinfeest van de St. Peter's Church in Woolton , Liverpool. Deze ontmoeting markeerde het begin van een van de meest legendarische samenwerkingen in de muziekgeschiedenis.

John Lennon trad die dag op met zijn skiffle-band, The Quarrymen. De band bestond uit Lennon (zang, gitaar), Eric Griffiths (gitaar), Colin Hanton (drums), Rod Davis (banjo), Pete Shotton (washboard) en Len Garry (theekistbas). Ze speelden op een geïmproviseerd podium in een veld achter de kerk.

Paul McCartney, toen 15 jaar oud, werd naar het evenement gebracht door zijn vriend Ivan Vaughan, die ook een vriend van Lennon was. Vaughan introduceerde McCartney aan Lennon en de rest van de band na hun optreden.

Tijdens hun eerste ontmoeting speelde McCartney een aantal nummers voor Lennon, waaronder "Twenty Flight Rock" van Eddie Cochran, "Be-Bop-A-Lula" van Gene Vincent, en een medley van Little Richards nummers. McCartney demonstreerde ook hoe je een gitaar moest stemmen, iets wat Lennon nog niet volledig beheerste.

Lennon was onder de indruk van McCartney's muzikale vaardigheden en zijn vermogen om liedjes te spelen en te zingen. Dit leidde tot een gesprek tussen Lennon en Pete Shotton, een ander bandlid, over het idee om McCartney bij de band te vragen. Enkele weken later werd McCartney officieel gevraagd om lid te worden van The Quarrymen, wat hij accepteerde.

Deze ontmoeting was niet alleen het begin van een muzikale samenwerking, maar ook het begin van een diepe vriendschap en een creatieve partnerschap dat de muziekwereld voorgoed zou veranderen. Binnen enkele maanden na hun eerste ontmoeting begonnen Lennon en McCartney samen originele liedjes te schrijven, wat uiteindelijk leidde tot de vorming van The Beatles in 1960.

De ontmoeting tussen Lennon en McCartney wordt vaak gezien als een keerpunt in de geschiedenis van de popmuziek. Hun gezamenlijke passie voor muziek en hun complementaire talenten legden de basis voor het succes van The Beatles, die zouden uitgroeien tot een van de invloedrijkste bands aller tijden.