ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Familie Lisa neemt bekentenis 'voor kennisgeving aan'

Samenleving
door anp
woensdag, 11 februari 2026 om 15:52
anp110226155 1
AMSTERDAM (ANP) - De nabestaanden van de 17-jarige Lisa nemen de bekentenis van Chris Jude die wordt verdacht van haar gewelddadige dood, "voor kennisgeving aan", zei advocaat Wendy van Egmond woensdag na afloop van een tweede inleidende zitting in de Amsterdamse rechtbank. Van Egmond staat de familie van Lisa bij en het slachtoffer van de verkrachting.
Op de zitting werd duidelijk dat de verdachte alle feiten waarvan hij wordt verdacht heeft bekend. "Mijn cliënten merken eigenlijk dat ze er niet zoveel van vinden", aldus Van Egmond. "Hij zegt het ene moment het een, het volgende het ander." De nabestaanden wachten op de bevindingen van het Pieter Baan Centrum (PBC). Jude gaat daar naar verwachting in maart naartoe voor onderzoek. "Op dit moment moeten ze het nog doen met wat hij verklaart en omdat dat steeds wisselt, kijken zij uit naar het rapport van het PBC."
De 22-jarige Jude wordt naast de moord op Lisa ook verdacht van een verkrachting en een poging daartoe. De volgende zitting in de zaak staat gepland op 30 april.
loading

POPULAIR NIEUWS

2c408410-0697-11f1-9c2e-13936a78ae9c

Vader schiet dochter dood na ruzie over Trump en gaat vrijuit

ANP-543120011

Gek genoeg geeft deze activiteit een stimulans aan je relatie

Scherm­afbeelding 2026-02-11 om 06.57.44

Sarah Ferguson is in de Verenigde Arabische Emiraten en beraamt een verbluffende comeback

Scherm­afbeelding 2026-02-11 om 08.11.07

Glennis Grace weer in gevecht. Dit keer met een wandelstok

shutterstock_2682085887

Waarom kinderen daders worden en wat mannen als Epstein drijft

ANP-543105577

Waarom begaafde kinderen lang niet altijd de top halen

Loading