Familie Lisa neemt bekentenis 'voor kennisgeving aan'

AMSTERDAM (ANP) - De nabestaanden van de 17-jarige Lisa nemen de bekentenis van Chris Jude die wordt verdacht van haar gewelddadige dood, "voor kennisgeving aan", zei advocaat Wendy van Egmond woensdag na afloop van een tweede inleidende zitting in de Amsterdamse rechtbank. Van Egmond staat de familie van Lisa bij en het slachtoffer van de verkrachting.

Op de zitting werd duidelijk dat de verdachte alle feiten waarvan hij wordt verdacht heeft bekend. "Mijn cliënten merken eigenlijk dat ze er niet zoveel van vinden", aldus Van Egmond. "Hij zegt het ene moment het een, het volgende het ander." De nabestaanden wachten op de bevindingen van het Pieter Baan Centrum (PBC). Jude gaat daar naar verwachting in maart naartoe voor onderzoek. "Op dit moment moeten ze het nog doen met wat hij verklaart en omdat dat steeds wisselt, kijken zij uit naar het rapport van het PBC."

De 22-jarige Jude wordt naast de moord op Lisa ook verdacht van een verkrachting en een poging daartoe. De volgende zitting in de zaak staat gepland op 30 april.