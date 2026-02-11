Speelgoedbedrijf Mattel keldert op Wall Street na cijfers

NEW YORK (ANP) - Speelgoedbedrijf Mattel, bekend van Barbie, Hot Wheels en Fisher-Price, was woensdag een opvallende verliezer op de aandelenbeurzen in New York. Mattel kwam met tegenvallende cijfers over de belangrijke feestdagenperiode en ook met een verwachting voor een lagere winst per aandeel in 2026. Het aandeel dook in de vroege handel op Wall Street ruim 26 procent in het rood.

Mattel zette in het afgelopen kwartaal een omzet in de boeken van 1,77 miljard dollar, wat minder is dan analisten hadden verwacht. Het bedrijf wees daarbij op zwakkere verkopen in december in de Verenigde Staten. De nettowinst kwam uit op 106 miljoen dollar. Dat is een kwart minder dan een jaar eerder.

De Dow-Jonesindex stond kort na opening 0,6 procent hoger op 50.474 punten. De brede S&P 500 steeg 0,6 procent tot 6983 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,7 procent tot 23.252 punten. Op dinsdag was bij het slot van de handel een gemengd beeld te zien voor de drie hoofdgraadmeters met beperkte koersuitslagen.

Banenrapport

De aandacht ging ook uit naar het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid. De publicatie van dat rapport liep vertraging op door de gedeeltelijke shutdown van de overheid. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten groeide in januari met 130.000 arbeidsplaatsen. Economen hadden in doorsnee een groei van 65.000 banen verwacht. De werkloosheid in 's werelds grootste economie bedroeg 4,3 procent.

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn van belang voor het rentebeleid van de Federal Reserve. Bij een sterk afkoelende banenmarkt kan de centrale bank eerder geneigd zijn de rente verder te verlagen. Dinsdag kwamen nog zwakke cijfers over de Amerikaanse detailhandelsverkopen in december. De consumentenbestedingen zijn de motor van de Amerikaanse economie.

Andere bedrijven die de boeken openden, waren bijvoorbeeld hotelketen Hilton (plus 0,2 procent), beleggingsapp Robinhood (min 10,5 procent), levensmiddelenproducent Kraft Heinz (min 3 procent) en taxidienst Lyft (min 13,4 procent).