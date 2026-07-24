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Familie slachtoffer Nijmegen: Bruls loopt vooruit op onderzoek

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 juli 2026 om 20:10
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NIJMEGEN (ANP) - De familie van de 18-jarige Jahfairel die dinsdag in Nijmegen werd doodgeschoten, vindt het "onbegrijpelijk" dat burgemeester Hubert Bruls van de Gelderse stad "vooruitloopt op een strafrechtelijk onderzoek dat nog in volle gang is". Bruls stelde vrijdag dat aan de schietpartij het nodige is voorafgegaan en dat het "geen willekeurig geweld" was.
De familie meldde eerder deze week dat Jahfairel niet het beoogde doelwit was. "Dat mogelijk iets aan de schietpartij is voorafgegaan, maakt het dodelijke geweld tegen Jahfairel niet minder zinloos", laat advocaat Gardel Purperhart namens de familie weten. "Een aanleiding is geen rechtvaardiging. Voor zover de familie bekend, was Jahfairel niet bij enig conflict betrokken."
Purperhart zegt verder dat het aan het Openbaar Ministerie is om de feiten vast te stellen. "De uitlatingen van de burgemeester komen dan ook geheel voor zijn eigen rekening."
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