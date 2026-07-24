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Ambassade waarschuwt Nederlanders in Frankrijk voor bosbranden

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 juli 2026 om 20:18
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PARIJS (ANP) - De Nederlandse ambassade in Parijs raadt Nederlanders in Frankrijk aan goed voorbereid op pad te gaan vanwege de natuur- en bosbranden die op verschillende plekken in het land woeden. Zo doen toeristen er goed aan om hun reis- en zorgverzekering te controleren op de dekking bij natuurrampen en is het handig om flessen water en een powerbank achter de hand te hebben.
De grootste vuurhaarden bevinden zich in onder meer de departementen Landes en Gironde. "Geen enkele regio in Frankrijk lijkt echter gespaard te blijven van hevige bosbranden."
Behalve water en een powerbank raadt de ambassade ook aan om een EHBO-set, zaklamp en eventueel mondmaskers paraat te hebben. Ook drukt de Nederlandse vertegenwoordiging vakantiegangers in Frankrijk onder meer op het hart om geen vuur te maken in natuurgebieden, geen brandende sigaretten weg te gooien en niet in hoog gras te parkeren omdat hete delen van een auto brand kunnen veroorzaken.
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