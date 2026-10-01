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Familie van door ICE gedode Renée Good klaagt regering-Trump aan

Samenleving
door anp
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MINNEAPOLIS (ANP/RTR) - De familie van de door de Amerikaanse immigratiedienst ICE doodgeschoten Renée Good spant een rechtszaak aan tegen de regering-Trump. De 37-jarige Good werd in januari in Minneapolis neergeschoten, wat bijdroeg aan de grote protesten tegen ICE. De dood van Good kwam in de VS symbool te staan voor de harde aanpak van de immigratiedienst, aangestuurd door het migratiebeleid van president Donald Trump.
De autoriteiten en het kabinet-Trump zeiden destijds dat Good had geprobeerd ICE-medewerkers aan te rijden, waarna ze werd neergeschoten in haar auto. Die lezing werd sterk betwist, ook omdat er beelden van het voorval waren.
Niet lang na de dood van Good werd ook Alex Pretti gedood door overheidsbeambten, ditmaal door agenten van de grenspolitie en douane. Ook dat voorval leidde tot grote kritiek en protesten in de VS. In verschillende Amerikaanse steden gingen velen de straat op.
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