Koersverliezen chipbedrijven houden AEX in het rood

AMSTERDAM (ANP) - De beurs op het Damrak sloot maandag licht lager, waarbij de verliezen van eerder op de dag in het slotuur grotendeels werden weggewerkt. Beleggers haalden steun uit Wall Street, waar de verlaging van de Amerikaanse kredietwaardigheid door Moody's weinig indruk maakte.

De beoordeling voor de VS ging met één stap van Aaa naar Aa1. In de afgelopen jaren raakten de VS al de hoogste rating kwijt bij kredietbureaus S&P en Fitch. Een lagere schuldrating maakt het voor landen duurder om geld te lenen. De verlaging van de kredietwaardigheid van de VS komt volgens Moody's door het oplopende begrotingstekort van de overheid.

De AEX eindigde 0,2 procent lager op 929,52 punten. De index van de 25 meest verhandelde aandelen in Amsterdam werd in het rood gehouden door koersverliezen van de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML, die tot 2,2 procent inleverden. De MidKap deed het beter en won 0,3 procent op 869,26 punten.