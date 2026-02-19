ECONOMIE
Media: ook doorzoeking bij voormalig verblijf van ex-prins Andrew

Samenleving
door anp
donderdag, 19 februari 2026 om 13:30
anp190226131 1
WINDSOR (ANP) - De Britse politie doorzoekt de voormalige residentie van de opgepakte oud-prins Andrew, bevestigt omroep BBC. Op beelden in Britse media is te zien dat agenten toegangspoorten bewaken bij de Royal Lodge in Berkshire.
De politie had eerder al laten weten dat huiszoekingen plaatsvonden in Berkshire en Norfolk, zonder verder in detail te treden. In Norfolk bevindt zich het huidige verblijf van de 66-jarige Andrew Mountbatten-Windsor op landgoed Sandringham.
Mountbatten-Windsor verliet begin deze maand de Royal Lodge nadat hij in opspraak was geraakt door onthullingen over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Zijn oudere broer koning Charles ontnam hem ook zijn titels.
