Families gijzelaars vieren verwachte vrijlatingen in Tel Aviv

Samenleving
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 9:02
TEL AVIV (ANP/RTR) - Familieleden van gijzelaars hebben de verwachte vrijlating van hun naasten gevierd op het zogenoemde Gijzelaarsplein in Tel Aviv, waar families de terugkeer van de gijzelaars eisten.
"Ik kan niet ademen, ik kan niet ademen, ik kan niet uitleggen wat ik voel. Het is gek", zei Einav Zaugauker, moeder van gijzelaar Matan. "Wat moet ik tegen hem zeggen? Wat moet ik doen? Hem omhelzen en kussen. Gewoon tegen hem zeggen dat ik van hem houd, dat is het. En om zijn ogen in de mijne te zien zinken. Het is overweldigend. Dit is de opluchting."
Ook andere familieleden en mensen kwamen naar het plein om het nieuws te vieren. Het is nog niet duidelijk wanneer de 48 gijzelaars, van wie er vermoedelijk nog twintig leven, terugkeren naar Israël. Bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023 werden in totaal 251 mensen meegenomen naar Gaza.
