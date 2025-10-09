Von der Leyen: kans in Gaza moet worden gegrepen

BRUSSEL (ANP) - De voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen verwelkomt de aankondiging van een overeenkomst om een staakt-het-vuren en de vrijlating van gijzelaars in Gaza te bewerkstelligen, en benadrukt dat de kans moet worden gegrepen.

Ze bedankt de diplomatieke inspanningen van de VS, Qatar, Egypte en Turkije voor het bereiken van deze doorbraak. "Ik ben ook bemoedigd door de steun van de Israëlische regering en de Palestijnse Autoriteit", schrijft ze in een verklaring.

Volgens Von der Leyen blijft de EU de "snelle en veilige" levering van humanitaire hulp aan Gaza ondersteunen. "En wanneer de tijd rijp is, zullen we klaarstaan om te helpen bij het herstel en de wederopbouw."

"Het is de kans om een geloofwaardig politiek pad naar duurzame vrede en veiligheid te creëren. Een pad dat stevig verankerd is in de tweestatenoplossing."