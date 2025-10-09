ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Von der Leyen: kans in Gaza moet worden gegrepen

Samenleving
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 9:12
anp091025101 1
BRUSSEL (ANP) - De voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen verwelkomt de aankondiging van een overeenkomst om een staakt-het-vuren en de vrijlating van gijzelaars in Gaza te bewerkstelligen, en benadrukt dat de kans moet worden gegrepen.
Ze bedankt de diplomatieke inspanningen van de VS, Qatar, Egypte en Turkije voor het bereiken van deze doorbraak. "Ik ben ook bemoedigd door de steun van de Israëlische regering en de Palestijnse Autoriteit", schrijft ze in een verklaring.
Volgens Von der Leyen blijft de EU de "snelle en veilige" levering van humanitaire hulp aan Gaza ondersteunen. "En wanneer de tijd rijp is, zullen we klaarstaan om te helpen bij het herstel en de wederopbouw."
"Het is de kans om een geloofwaardig politiek pad naar duurzame vrede en veiligheid te creëren. Een pad dat stevig verankerd is in de tweestatenoplossing."
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 524434660

10 dingen die mannen graag horen en 10 dingen waar ze bang voor zijn

ANP-538607193

Een studie van een half miljoen medische dossiers linkt virussen keer op keer aan dementie

shutterstock_671483350

Als je deze dingen herkent ben je vermoedelijk sociaal minder intelligent dan je denkt

ANP-530263368

Waarom hebben mannen tepels, en gaven ze ooit borstvoeding?

ANP-510378496

Rampspoed VVD stapelt zich op: senator verlaat zinkend schip, behoudt Eerste Kamer-zetel

henry-perks-BJXAxQ1L7dI-unsplash

Goedkope GPS-ontvanger kan met simpele aanpassing even nauwkeurig worden als professionele apparaten

plasmoids-near-black-hole

Wetenschappers ontrafelen geheim in monsterlijk zwart gat

Loading