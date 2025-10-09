Medeoprichter Ben & Jerry's: censuur blijft, ook na afsplitsing

NEW YORK (ANP) - Medeoprichter Ben Cohen van Ben & Jerry's verwacht dat het ijsmerk last blijft houden van censuur. Ook na de afsplitsing van de ijsdivisie van Unilever, waarna het ijsmerk valt onder The Magnum Ice Cream Company (TMICC). Dat heeft hij gezegd in een interview met persbureau Reuters. Volgens Cohen is er geen verschil tussen hoe Unilever en TMICC Ben & Jerry's "de mond snoert".

Het in 1978 opgerichte Ben & Jerry's staat bekend om zijn bijzondere smaken, maar ook om de vaak progressieve maatschappelijke idealen waar het merk zich aan verbindt. Dat heeft in het verleden al vaker tot conflict geleid met Unilever. Cohen beweert nu dat TMICC Ben & Jerry's beperkt in het uitspreken over thema's als Palestijnse rechten en Amerikaanse immigratie.