Families gijzelaars vragen Netanyahu niet te vertragen

JERUZALEM (ANP) - Het Israëlische Forum van de Families van Gijzelaars en Vermisten bedankt op X de Amerikaanse president Donald Trump voor de "historische doorbraak" in het vredesproces rond Gaza. De families zeggen het nieuws dat er een akkoord is tussen Israël en Hamas over een terugkeer van de gijzelaars "met een mix van blijdschap, anticipatie en zorg" te verwelkomen.

"Dit is een belangrijke en betekenisvolle stap in de richting van het thuisbrengen van iedereen, maar onze strijd is nog niet voorbij en zal pas eindigen als de laatste gijzelaar is teruggekeerd", aldus de organisatie, die de Israëlische regering oproept zo snel mogelijk bijeen te komen om de overeenkomst goed te keuren. "Elk uitstel kan ernstige gevolgen hebben voor de gijzelaars en soldaten."

Naar schatting worden er nog twintig levende gijzelaars vastgehouden door Hamas, maar het forum benadrukt dat er nog 48 gijzelaars zijn. "Het is onze morele en nationale plicht ze allemaal thuis te laten komen, zowel de levenden als de overledenen."