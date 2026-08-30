Families van vermiste Nederlanders 'leven tussen hoop en vrees'

DEN HAAG (ANP) - Familieleden van twee Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal en Tibet zijn "diep aangeslagen" en "leven tussen hoop en vrees". Dat laten ze weten in een verklaring die is verspreid door de organisatie Namens de Familie.

De 51-jarige Maaike Moolhuijsen uit Haarlem en de 29-jarige Christiaan Berghuis uit Nijkerk zijn onderdeel van een reisgroep van ongeveer tachtig mensen. Ze gingen vanuit de Nepalese hoofdstad Kathmandu naar de berg Kailash in Tibet. Ze waren afgelopen woensdag op de weg terug en net bij de grensovergang van China en Nepal aangekomen toen de overstroming plaatsvond.

Volgens de verklaring van de families is er sinds de ramp geen duidelijkheid waar Maaike en Christiaan zijn en hoe het met ze gaat. Die onzekerheid leidt tot "veel zorgen, spanning en verdriet".