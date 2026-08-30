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Maduro laat van zich horen vanuit gevangenis in VS

Samenleving
door anp
zondag, 30 augustus 2026 om 19:24
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NEW YORK (ANP/AFP) - De voormalige Venezolaanse president Nicolás Maduro, die op 3 januari door het Amerikaanse leger werd gevangengenomen en werd overgebracht naar de VS, heeft zondag vanuit zijn cel in New York via sociale media van zich laten horen. Bij foto's die van 25 juni dateren, een dag na de dodelijke aardbeving in zijn land, schreef hij onder meer: "Venezuela zal herrijzen."
Maduro en zijn echtgenote Cilia Flores zitten sinds begin januari in de gevangenis, in afwachting van hun proces. Ze worden beschuldigd van drugs- en wapenhandel, aantijgingen die ze beiden ontkennen. Op de foto's draagt Maduro een grijs trainingspak en maakt hij een V-teken.
In de gevangenis heeft Maduro geen toegang tot (nieuws)media of het internet, maar hij mag wel ongeveer driehonderd minuten per maand met zijn familie en zijn advocaten telefoneren.
Vrijdag sloot de Venezolaanse interim-president Delcy Rodríguez een grote olieovereenkomst met de Verenigde Staten.
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