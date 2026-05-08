Farage viert 'historische verandering' bij lokale verkiezingen

LONDEN (ANP) - De leider van de rechts-populistische partij Reform UK heeft verheugd gereageerd op de eerste uitslagen van de lokale verkiezingen in zijn land. Nigel Farage zei vrijdagochtend voor de camera dat de linkse Labourpartij van premier Keir Starmer wordt "weggevaagd" door Reform in gebieden die traditioneel gelden als Labourbolwerken. Hij voorspelde dat de conservatieven later op de dag aan de beurt zijn en sprak over een "historische verandering" in de Britse politiek.

Volgens Farage denken mensen bij politiek vaak aan links tegen rechts. Maar Reform wint volgens de politicus zowel op plekken die voorheen steevast conservatief stemden, als in gebieden "die sinds de Eerste Wereldoorlog worden gedomineerd door Labour".

In de loop van vrijdag worden meer uitslagen verwacht. "Ik denk echt dat het beste nog moet komen", jubelde de voormalige Europarlementariër, die ook bekendstaat als 'Mr Brexit' vanwege zijn jarenlange inzet voor het Britse vertrek uit de Europese Unie.