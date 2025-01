ZAANDAM (ANP) - Een botsing tussen een auto en een vrachtwagen heeft op de Kanaalkade in Zaandam een leven geëist. De bestuurder van de auto kwam om het leven, meldt de politie.

Details over de oorzaak van de aanrijding of de identiteit van de bestuurders van de voertuigen zijn nog niet bekend. Evenmin is duidelijk of de politie de vrachtwagenchauffeur als verdachte beschouwt.