Scholz spreekt geruchten over mogelijke reis naar Moskou tegen

BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft zondag ontkend dat hij tijdens de verkiezingscampagne mogelijk naar Moskou zou willen reizen. Scholz noemde speculaties van CDU-politicus Roderich Kiesewetter hierover "zeer onfatsoenlijk".

Kiesewetter schreef zaterdag op X dat er "aanwijzingen" zouden zijn dat de bondskanselier nog voor de verkiezingen op 23 februari naar de Russische hoofdstad wil afreizen. Mogelijk zou hij daarbij ook een ontmoeting hebben met de Russische president Vladimir Poetin, aldus Kiesewetter.

"Dit is een valse bewering, zoiets kun je niet doen. Het is zeer onfatsoenlijk en er is geen bewijs voor", reageerde Scholz zondag. Meerdere politici van SPD, de partij van Scholz, beschuldigden Kiesewetter eerder al van het verspreiden van valse informatie. Regeringswoordvoerder Steffen Hebestreit heeft juridische stappen tegen de parlementariër aangekondigd.

In november sprak Scholz voor het eerst in bijna twee jaar telefonisch met Poetin. Dit zorgde voor boze reacties uit Oekraïne en Oost-Europese NAVO-partners. De Duitse bondskanselier was enkele dagen voor de Russische invasie in Oekraïne in februari 2022 voor het laatst in Moskou.