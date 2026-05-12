Fatbikeverbod maakt centrum Enschede veel rustiger, zegt gemeente

ENSCHEDE (ANP) - Het fatbikeverbod in de binnenstad van Enschede dat sinds 11 maart geldt, lijkt goed te werken. Dat laat een woordvoerster van de gemeente weten. Woensdag start de rechtszaak die fatbikeverkoper La Souris tegen de gemeente heeft aangespannen vanwege het verbod. Dan krijgt de gemeente volgens een woordvoerster van de rechtbank Overijssel een brief over de termijn om op de aanklacht te reageren.

Enschede voerde het verbod in om de overlast te verminderen die mensen op fatbikes veroorzaken. De gemeentewoordvoerster spreekt van een "positief" beeld tot nu toe. "Het algemene beeld is dat het een stuk rustiger is in de binnenstad." De meeste fatbikebestuurders houden zich volgens haar aan de maatregel en nemen een andere route of lopen met de fiets aan de hand. Tot nu toe zijn negen boetes en dertig waarschuwingen uitgedeeld.

La Souris wil echter dat het verbod wordt opgeheven. De verkoper stelt dat de maatregel discriminerend is en mensen dupeert die zich wel gedragen.