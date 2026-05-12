Waarom je je bed beter niet direct na het opstaan kunt opmaken

Wie ’s ochtends meteen strak zijn bed opmaakt, helpt huisstofmijten onbedoeld aan een ideale leefomgeving.

Na een nacht slapen zitten matras, dekbed en kussen vol warmte en vocht, afkomstig van zweet en huidschilfers. Huisstofmijten gedijen juist in zo’n warm en vochtig microklimaat, waarschuwen experts. Door het bed direct dicht te slaan met dekens en een sprei blijft die vochtige lucht opgesloten, waardoor de mijten zich kunnen vermenigvuldigen.

Artsen en slaapexperts raden daarom aan om het bed na het opstaan eerst een tijd open te laten liggen. Door dekbed en kussen volledig terug te slaan en een raam open te zetten, kunnen textiel en matras beter drogen en neemt het aantal mijten en hun allergenen af. Vooral voor mensen met astma of huisstofmijtallergie kan dit verschil maken, omdat de uitwerpselen van mijten klachten als benauwdheid en eczeem kunnen verergeren.

De praktische richtlijn: laat je bed minstens een half uur, liever één tot twee uur, open en onopgemaakt liggen voordat je het netjes maakt. In die tijd kan het bed luchten en drogen, terwijl de slaapkamer door het open raam verlucht wordt. Pas daarna is het verstandig om het dekbed weer recht te leggen of een sprei over het bed te trekken.