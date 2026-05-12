eBay daalt op Wall Street na afwijzing bod GameStop

NEW YORK (ANP) - eBay ging dinsdag licht omlaag op de beurzen in New York. De onlinemarktplaats heeft het overnamebod van bijna 56 miljard dollar van videogameketen GameStop afgewezen. Volgens voorzitter Paul Pressler van eBay is het bod van het veel kleinere GameStop niet geloofwaardig en niet aantrekkelijk. Beleggers waren al sceptisch over het bod, aangezien GameStop weinig informatie heeft gegeven over hoe het bedrijf de overname wil financieren.

De aandelenkoers van eBay noteerde sinds het overnamebod, dat begin vorige week werd uitgebracht, onder de biedprijs van 125 dollar per aandeel en daalde nu bijna 1 procent tot ruim 106 dollar. Het aandeel GameStop zakte ruim 2 procent. Topman Ryan Cohen van GameStop zei vorige week dat hij de aandeelhouders van eBay rechtstreeks zou benaderen met een vijandig bod als het management van eBay zijn bod zou verwerpen.

De algehele stemming op Wall Street was negatief.