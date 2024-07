Faunabescherming doet alles voor behoud beschermde status wolven

RENKUM (ANP) - De Faunabescherming zal er alles aan doen om wolven hun wettelijke beschermde status te laten behouden. Zo nodig ook via de rechter, zegt Niko Koffeman (Faunabescherming). Bij de provincie Utrecht is een vergunning aangevraagd om een wolf die volgens deskundigen een paar keer te dicht bij mensen in de buurt is gekomen een zender te geven of in het uiterste geval te beschieten met het paintballgeweer.

Koffeman noemt de wolf waar het over gaat "een wat vrijpostige puberwolf op de Utrechtse Heuvelrug die niemand kwaad heeft gedaan. Zijn gedrag rechtvaardigt geen invasief ingrijpen zoals vangen, verdoven, zenderen of met paintball beschieten." Ook Animal Rights stelde onlangs dat het niet om een probleemwolf gaat en dat het paintballgeweer niet gebruikt hoeft te worden. De organisatie wees er ook op dat er al een tijd niets meer is vernomen van dit dier.

Ook tegen het wolvenpaar met welpen in het natuurgebied bij Leusden moet dit soort maatregelen niet worden ingezet, vindt Koffeman. Daar nam begin juli een wolf een hondje mee en ruim een week later werd een meisje in haar zij gebeten door een wolf. De provincie sloot daarop landgoed Den Treek tot in elk geval 15 augustus voor bezoekers.

Volgens Koffeman huisde het wolvenpaar met jongen eerst op de Leusderheide, maar vluchtte het "onder invloed van militaire oefeningen naar landgoed Den Treek". Hij vindt dat de rentmeester van Den Treek een "hetze op touw heeft gezet" en "alles doet om de wolf het leven zuur te maken". De eigenaar van Den Treek heeft een vergunning aangevraagd om een wolf te kunnen afschieten als er direct gevaar voor de mens is en snel ingrijpen noodzakelijk is. De provincie Utrecht vindt afschieten nu niet aan de orde.