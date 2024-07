Levenslang voor 'op gruwelijke wijze' vermoorden ex-vriendin

DEN BOSCH (ANP) - Het gerechtshof in Den Bosch heeft de 57-jarige Roberto H. veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op zijn ex-vriendin in Kerkrade. Volgens het hof heeft H. de vrouw in 2019 "op gruwelijke wijze" om het leven gebracht door haar op klaarlichte dag, voor het oog van anderen, dood te steken.

Volgens het hof is hier sprake van femicide, H. kon namelijk niet verkroppen dat de 42-jarige Reagan Perez de relatie had beëindigd en contact had met een andere man. H. stak Perez met een vleesmes in haar tuin en sneed vervolgens op de stoep haar keel door. Veel mensen zagen dat gebeuren. De vrouw overleed ter plekke aan haar verwondingen.

De rechtbank Maastricht had de man eerder tot twintig jaar cel en tbs met dwangverpleging veroordeeld.